GODBOUT, Raymond



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 septembre 2018, à l'âge de 83 ans et 4 mois, est décédé monsieur Raymond Godbout, époux de feu madame Monique Boucher, fils de feu madame Héléna Descoteaux et de feu monsieur Alfred Godbout. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne (Alfred Thomassin), Denis (Danielle Giroux), Martin, Rémy (Valérie Beaudin); ses petits-enfants : Maxime, William, Sarah, Eve-Marie; son filleul Marco et sa filleule Valérie; ses frères et sœurs : Lisette Léveillée, Micheline, Gérald, Mario (Francine Gauthier), Jocelyn (Francine Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs : Suzanne Lévesque, Louisette Auclair, Hélène Noël, Rolande Boucher, Denise Schoumaker, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin (nouveau). La famille fait des remerciements au personnel du 4e étage en cardiologie pour les bons soins offerts à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.