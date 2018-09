GAGNÉ, Philippe



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 12 septembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Philippe Gagné, époux de madame Jeannine Vermette. Il demeurait à Québec (Arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 12h30 au centre commémoratifMonsieur Gagné laisse dans le deuil son épouse, madame Jeannine Vermette; ses enfants: René (Barbara), Yves (Annie) et Bruno (Raymonde); ses petits-enfants: Jean-Francois, Simon et Étienne; ses arrière-petits-enfants: Rébecca, Cameron, Olivier, Alexandre, Mia, Gabriel et Bo; ses frères et sœurs: Yolande (feu Lionel Trépanier), Jeanne (feu Marc Lavoie), Maurice (Julienne Nadeau), Roger (Micheline Dubreuil) et Normand (Claudette Dubreuil); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeannine Paré (feu Jean-Paul), Paul Nadeau (feu Rose-Hélène) ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vermette: Raymond, Marie-Claire (feu Robert Kirouac), Jeanne D'Arc (feu Anatole Paradis), Maurice (feu Pauline Petit), Jean-Marie (feu Denise Lacroix), Paul-Émile (Pauline Soucy), Lucien, Denise (Gérard Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Léona (feu Gilles Cadieux), Benoît, Dolorès (feu Fernand Paré) et Georges (feu Thérèse Payeur) ainsi que le beau-frère de feu: Germaine (feu Paul Bélanger), Lucienne (feu Arthur-Olivier), Georgette et Adrien. Un remerciement spécial aux infirmières du CLSC, particulièrement à madame Sonia Boucher et au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation des amis de Jeffery Hale, 1270, ch. Ste-Foy, suite 2109, Québec G1S 2M4.