BOULAY, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 septembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Boulay. Il était le fils de feu madame Maria Bolduc et de feu monsieur Amédée Boulay. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule mercredi 3 octobre 2018, de 12h à 15h. La mise en terre des cendres suivra au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie Boulay (Daniel Rioux) et Mimi Boulay; ses petits-enfants: Charles Arsenault, Guillaume Boilard (Véronique Bazin), Simon Arsenault (Audrey Bussières). Il était le frère de: feu Fernande, feu Joseph (Adrienne Sirois), Jeanne, Jean-Paul (Mélita Imbeault), Thérèse, Roger, feu René, Normand (Éloise Faucher), Hélène, Michel (Aline Léveillé), Denis, Louise (Claude Dumont). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.