DUVAL, Raymond



À son domicile le 24 septembre 2018, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Raymond Duval, fils de feu dame Lucille Cloutier et de monsieur Armand Duval. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre son père Armand, il laisse dans le deuil, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Michel (Ghyslaine Picard), Jean-Guy (Lucie Fournier), Fernand (Johanne Larouche), Claude (Sarto Lord), Lucien, Gisèle (Patrick Gonfond) et Lucie (Claude Brisebois); ses neveux et ses nièces: Jérôme et Élise, Marie-Eve et Guillaume, Sébastien et Maxime, Pier-Olivier et Jean- Daniel ainsi que son filleul Étienne; leur conjoint(e) et leurs enfants. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et collègues de travail de la Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port- Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour leur soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0, à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 10h30.