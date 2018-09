BORNE, Gaston



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 septembre 2018, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gaston Borne, fils de feu madame Lucienne Carrier et de feu monsieur Lorenzo Borne. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Dany (Linda Lachance) et Normand (Sylvie Hardy); ses petits- enfants: Jeck (Émily Cloutier) et Tommy (Bianca Giroux); ses frères et sœurs: Marc (Diane Gaudreau), Jean-Guy, Suzanne (Jean-Guy Hamelin), Monique (Gaëtan Beauchemin), feu Madeleine (Jean-Guy Dumont), Geneviève (Gilles Quézel) et feu Serge (Nancy Racine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des hôpitaux de l'Enfant-Jésus et St-Sacrement ainsi que le CLSC de la Haute-Ville et le Cap-Diamant pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.