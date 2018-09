ASSELIN, Rita



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2018, à l'âge de 95 ans et 5 mois, est décédée madame Rita Asselin, épouse de feu monsieur Maranda Bouchard. Elle était la fille de feu madame Marie-Ange Jean et de feu monsieur Napoléon Asselin. Elle demeurait à Québec, native de la paroisse de Saint-Tite-Des-Caps.où la famille recevra les condoléance une heure avant. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de St-Tite-des-Caps. Elle laisse dans le deuil sa soeur Henriette (feu Gilles Guérin), sa fille Lisette, ses fils: Jean-Marie, Yves, André (Lucette Gravel), Daniel; ses trois petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants.