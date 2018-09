MICHAUD, Frère Charles

Rédemptoriste



À Québec, le 20 septembre 2018, est décédé le Frère Charles Michaud, C.Ss.R. Il était âgé de 83 ans. Fils d'Eugène Michaud, cultivateur, et de Marie-Anne Simard, Charles-Arthur Michaud est né le 22 janvier 1935 à St-Adelme, Comté de Matane. Lors de sa demande d'admission au Noviciat, le jeune Charles Michaud a mentionné que sa motivation pour entrer en religion était de se donner à Dieu, de se sanctifier et d'aider les âmes, dans un esprit d'obéissance. C'est dans cet esprit qu'il fit sa profession religieuse le 15 mars 1964 à la maison rédemptoriste d'Aylmer. Durant les nombreuses années de sa vie en communauté, le frère Michaud a résidé à différents endroits : Tunis, Timmins, Sainte-Anne-de-Beaupré, Montréal, où il a rendu de nombreux services comme cuisinier, réfectorier et préposé à l'entretien ménager. De 1984 à 1986, il s'est rendu à la mission rédemptoriste de Port-au-Prince, en Haïti où il a servi la communauté missionnaire en apportant le soutien de son travail manuel, avant de revenir au Canada pour continuer d'œuvrer dans les maisons de Cap Rouge, Estcourt et Jean Neumann à Québec. En plus de ses confrères rédemptoristes, le frère Michaud laisse dans le deuil ses frères Réal (Reine) et Charles-Eugène (Pierrette), ses sœurs Bibiane (Wilbrod) et Gaétane (Herménégilde), ainsi qu'une tante, Sœur Adrienne Simard de la Congrégation Notre-Dame du St-Rosaire. Il laisse aussi 11 neveux et nièces, parents et amis. Il fut prédécédé de son père Eugène, de sa mère Marie-Anne, ainsi que de ses frères feu Cyrille et feu Raoul.Les Rédemptoristes accueilleront la parenté et les amis du Frère Charles pour un temps de prière et d'échange de condoléances au salon funéraire dule vendredi 28 septembre, de 9h à 10h45. Les personnes présentes se rendront ensuite à la Basilique pour la célébration. Les cendres du Frère Charles seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré. La direction des funérailles a été confiée aux