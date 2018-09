DESPRÉS, Céline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 septembre 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Dame Céline Després, fille de feu monsieur Jean-Paul Després et de feu madame Gemma Gagnon. Elle demeurait à l'Ile d'Orléans.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra vos condoléances à compter de 12h30. Elle laisse dans le deuil sa sœur Nicole (feu Stanley Roy), son frère Denis (Micheline Roberge), ses nièces Laurence Després et Maude Després (Martin Simard), sa petite-nièce Kellyann Simard, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Catherine Doyle et toute l'équipe d'hémato-oncologie pour les excellents soins prodigués, ainsi que l'équipe d'ORL, tout spécialement Natasha et Geneviève, vous avez été exceptionnelles. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.