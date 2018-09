HAMEL, Clément



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 15 septembre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Clément Hamel, fils de feu monsieur Gérard Hamel et de feu dame Adine Roy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 30 septembre de 13 h à 15 h. Il laisse dans le deuil, son fils Charles Hamel; ses sœurs: Madeleine Hamel (Réjean Bisson), Claudette Hamel (Jean-Marie Drolet) et Hélène Hamel; ses neveux et nièces: Annie, Jean-François, Mathieu, Hugo, David, Marie-Ève, Jean-Thomas, Samuel et Audrey-Anne ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Québec) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.