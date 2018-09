CÔTÉ, Diane



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1 septembre 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Diane Côté. Elle était la fille de feu madame Juliette Renaud et de feu monsieur Fernando Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 29 septembre 2018, de 8h30 à 10h30. L'inhumation des cendres suivra au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric Vidal (Nancy Ste-Marie) et Claudia Vidal; ses petits-enfants: Élodie Jalbert, Jannick Ste-Marie Vidal et Tristan Blouin; ses soeurs: Francine (Rodrigue Harvey), Johanne, Noëlla (André Cayer), Gisèle, Carole; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, plus particulièrement Pierre, Marthe et Suzanne. La famille tient à remercier les médecins: Dr Dagenais, Dr Bourgault et Dr Blackburn ainsi que tout le personnel soignant de l'IUCPQ (Hôpital Laval). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Téléphone : 418 656-4999. Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.