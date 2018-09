ST-PIERRE, Rosaire



À la Maison Michel Sarrazin, le 17 septembre 2018, à l'âge de 64 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Rosaire St-Pierre, conjoint de Mme Danielle Chouinard. Fils de feu Gérard St-Pierre et de feu Gemma Chouinard, il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils: Philippe (Nathalie Abgral) et Mathieu (Cynthia Bélanger); son petit-fils: Antoine St-Pierre; sa sœur: Micheline (feu Maurice Bélanger) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial au personnel soignants de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que les membres du personnel de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation De la Maison Michel Sarrazin (1134 Grande Allée O bureau 301, Quebec, QC G1S 1E5). Pour rendre hommage à M. St-Pierre, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.