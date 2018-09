À sept buts de marquer l’histoire de la LHJMQ à tout jamais

RIMOUSKI | Alexis Lafrenière fait déjà sa marque dans la LHJMQ. Or, le prolifique attaquant de l’Océanic de Rimouski pourrait marquer à tout jamais l’histoire du circuit Courteau d’ici au 11 octobre prochain.

S’il parvient à inscrire un but dans chacune des sept prochaines parties de son équipe, Lafrenière atteindra ainsi le plateau des 50 avant d’avoir célébrer son 17e anniversaire. Seulement deux joueurs ont réussi pareil exploit depuis 50 ans, soit Sidney Crosby (54) et Pierre Turgeon (52).

Puisqu’il compte 43 buts à sa fiche, le record détenu par le capitaine des Penguins de Pittsburgh semble difficile à rejoindre. Avec ses habilités et un peu de chance, Alexis Lafrenière peut toutefois prétendre à franchir la barre des 50. Son prochain filet lui permettra déjà de dépasser Mike Bossy à ce chapitre.

«Ce n’est pas la première chose que je pense quand j’embarque sur la glace. L’important, c’est de faire gagner l’équipe, peut importe si je réussis des buts, des passes ou si je n’amasse pas de points», indique le numéro 11 de l’Océanic.

Pour réussir l’exploit, Lafrenière devra notamment compter sur Dmitry Zavgorodniy et Mathieu Bizier. Le trio a amassé 13 points lors de ses deux premiers matchs contre les Remparts de Québec et les Tigres de Victoriaville. Lafrenière a écrit son nom sur la feuille de pointage à cinq reprises (1-4).

«Ce sont deux gars rapides et intelligents. Plus que le temps va avancer, plus que la chimie va se créer avec nous. Bizier joue vraiment bien sur 200 pieds et Zav ne manquera pas deux chances consécutives (dans l’enclave). Nos quatre lignes ont beaucoup d’énergie. C’est ce qui fait de nous une équipe dangereuse», croit Alexis Lafrenière.

Salda toujours absent

Entretemps, l’Océanic affrontera les Huskies de Rouyn-Noranda ce soir et demain après-midi au Colisée Financière Sun Life. Le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil a indiqué qu’il comptera sur tout son personnel pour les deux rencontres, à l’exception de Radim Salda.

Arrivé à Rimouski à la suite de son retranchement du camp d’entraînement du Lightning de Tampa Bay, le défenseur tchèque attend toujours la confirmation de sa fédération pour s’aligner dans la LHJMQ. Pourtant, Beausoleil s’attendait à ce que ce nébuleux dossier se règle à temps pour le programme double des Huskies.