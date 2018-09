FORTIER CARRIER, Lisette



À l'Hôpital Laval, le 12 septembre 2018, à l'âge de 67 ans et 11 mois, est décédée madame Lisette Fortier, épouse de M. Clément Carrier, fille de feu Roland Fortier et feu Simone Dumont, elle demeurait à St-Henri. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Guylaine Carrier, ses frères et soeurs: feu Rolande Fortier, Denise Fortier (feu Léopold Dufresne), Pierrette Fortier (André Lamontagne), Réal Fortier (Françoise Laferrière), Lucille Fortier et Daniel Fortier, ses beaux-frères et belles-soeurs: Thérèse Carrier (feu Albert Gagnon), Roger Carrier (Martine Lehouillier), Solange Carrier (Richard Audet), Yvette Carrier (Christian Michaud), Jacqueline Carrier (Alain Laflamme), Réjean Carrier (Donna Pelletier), ses filleules: Claudia et Caroline ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à la maisonle vendredi 28 septembre 2018 de 19h à 22h, le samedi 29 septembre 2018 dès 9h.et de là au cimetière paroissial. Un merci spécial à toute l'équipe des soins intensifs de l'unité de cardiologie de l'hôpital Laval pour leur compréhension et leur soutien. Vous avez rendu sa fin de vie agréable malgré le chagrin que nous avions de la voir partir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.