AUDET, Guy



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 17 septembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Guy Audet, époux de feu madame Marthe Royer. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 29 septembre 2018, de 11h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses filles: Lyne (Alain Houde), Josée (Richard Lemieux) et Lucie (Jacques Bergeron); ses petits- enfants: Martin, Simon, Étienne et Karine; sa compagne des dernières années : Thérèse Demers; ses frères et sœurs : Elphège (Denise Potvin), Claude (feu Laurette Lessard), Gaétan (Raymonde Dion), Roch, Réjeanne (feu Gilles Moore), feu Georgette, Blaise (Éthel Guenette) et Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Royer: Lilianne (feu René Couture), Madeleine (feu Claude Fillion), Claude (Nicole Boivin), feu Lise (feu Pierre Turcot), Suzanne (Alain Giguère), Jean-Paul (Micheline Émond) et Nicole (Jacques Bussières); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Nous remercions sincèrement toute l'équipe de l'unité de vie de la résidence La Contemporaine ainsi que toute l'équipe de l'unité prothétique du CHSLD St-Brigid's Home pour l'excellence des soins prodigués à papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bur. 305, Québec QC, Tél.: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com et à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, Tél. : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.