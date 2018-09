MOISAN GERMAIN, Jacqueline



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 septembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Moisan, épouse de monsieur Gérard Germain, fille de feu monsieur Rosaire N. Moisan et de feu Cécile Dion. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 28 septembre de 19 h à 21 h etde 10 h à 11 h 45,La mise en terre se fera ultérieurement. Outre son époux Gérard, madame Moisan laisse dans le deuil ses frères: feu Rosario (Omérine Alain), feu Robert, feu Lionel (feu Julienne Genois, Monique Barrette) et Marcel (Émilie Barriault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain: feu Alice (feu Léo Moisan), Fernand (feu Brigitte Moisan, feu Margaret Edgely), feu Ghislaine (Jean-Marie Latouche), Marcel (Éliane Brassard), René (feu Lise Genest), Germaine (Jean-Marc Beaupré), Hélène (feu Jean-Marie Langelier) et Alain (feu Lucie Gallant); ses neveux et nièces: feu Claude, Lucie, Marie-Noelle, Huguette, Marc, Lise, Michel, Renée, Sylvie, Simone Pierrette, Guylaine, Mario, Yves, Jean, Danielle, Luc, Sylvain, Marie-Claude, Paul, Nadine, Judith, Andrée, Michel, Claude, Joan, André, Nathalie, Patrick, Karoline et Josée; ses filleuls: Marc Moisan, Claude Beaupré et Sylvain Latouche; ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que ses arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de cardiologie de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.