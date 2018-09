ASSELIN, Fernand



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 18 septembre 2018 est décédé à l'âge de 91 ans et 3 mois, monsieur Fernand Asselin, époux de madame Laurianne Mercier. Il était le fils de feu Joseph Asselin et de feu Blandine Labrie. Il demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse. La famille recevra les condoléances auvendredi le 28 septembre 2018 de 19h à 21h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de laIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Bertrand (Pierrette Lagacé), Sylvain (Sylvie Blais); ses petits-enfants: Magalie Asselin (Boby Cloutier), Emilie Asselin (Rémy Ouellette), Dany Chabot-Blais (Myriam Lacroix), Valérie Chabot-Blais (Yannick Thibault), Rémi Asselin-Blais; ses arrière-petits-enfants: Lily-Mai, Étienne, Érika et Évelyne Cloutier, Dayne et Wendy Ouellette, Zachary, Marilou et Liam Lacroix, Élianna, Félicia et Amanda Thibault. Il était le frère de: feu Marie, feu Annette (feu Maurice Bisson), Yvette (feu René Bilodeau) et feu Léopold (Rosanne Poliquin). De la famille Mercier, il était le beau-frère de: Méridé (Jeanne Labonté), Orence (Lydia Denault), feu Wilfrid dit Alphé (Yvonne Denault), Clément, feu André, Lisette (feu Louis Labrecque), feu René, Jean-Claude (Micheline Couture), Paul-Eugène (Doris Bélanger), Maurice (Jeanne Roy) et feu Aimé. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CLSC de Bellechasse et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués à monsieur Asselin. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la