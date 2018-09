LAINÉ, Denise



À son domicile, le 18 septembre 2018, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Denise Lainé, fille de feu madame Jeanne Bernier et de feu monsieur Roméo Lainé. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière Mont-Marie le jour même après les funérailles. Elle laisse dans le deuil sa nièce Julie Lainé; sa belle-sœur Gisèle Genest; ses neveux et nièces : Jean-Pierre, Louise, Michel, André, Paul, Sylvie, Jean, Jacques et Marie-Claude Lainé, Johanne (Yves), Jean et François Boily, de nombreux petits-neveux; ses arrière-petits-neveux ainsi que plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Louis-Philippe, Maurice (feu Margaret), Jean-Yves, Lise (feu Gaston Boily) et Fernando.