PARADIS, Louis-Georges



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 24 septembre 2018, est décédé, à l'âge de 84 ans, M. Louis-Georges Paradis, époux de Mme Claire Lajoie; fils de feu Mme Marie-Marthe Morneau et de feu M. Oscar Paradis. Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lale vendredi 28 septembre de 19 h à 22 h et le samedi 29 septembre de 12 h à 14 h 20.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Claire Lajoie; ses enfants: Louise (Juan Contreras), Andrée (Richard Lévesque) et Luc (Brigitte Beaulieu). Il était le grand-père de: feu Alain, Pascale, Olivier, Alexis (Camille Bonneau), Émile (Pascale Côté), Roxanne (Dominik Dumont) et Raphaelle (Edilberto Acosta Prats). Il était le frère de: feu Pauline (feu Gérard Lafrance), feu Louisette, Denise (Louis-Marie Lajoie), Benoit (Monique Lizotte), feu Jean-Robert (Janine Thériault), feu Céline (André Béland), Gisèle (Marc Sheedy), feu Odile (Jacques Bolduc), Laurence (Jacques Dumont). Il était le beau-frère de: Louis-Marie (Denise Paradis), feu Lucien (feu Rollande Pelletier), Denyse (feu Jean-Marc de Launière). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la