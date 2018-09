Blanchi par la Commissaire à l’éthique: Éric Caire ne devrait pas être candidat, maintient Lisée

Blanchi par la Commissaire à l’éthique et à la déontologie au sujet de son intervention contre le prolongement de l’autoroute 40, le caquiste Éric Caire demeurera vulnérable aux soupçons de conflit d’intérêts dans tous les dossiers qui toucheront le maire de L’Ancienne-Lorette, estime Jean-François Lisée.

«Ce que ça signifie, c’est qu’à chaque fois que M. Caire fera une intervention dans un dossier qui touche le maire [Émile Loranger], quelqu’un pourra poser la question : est-ce que, dans ce cas-là, il a renvoyé un ascenseur ?», a affirmé le chef péquiste jeudi matin lors d’un point de presse à Longueuil.

La veille, le député de La Peltrie, Éric Caire, a dévoilé une lettre où la Commissaire à l’éthique et à la déontologie affirme qu’elle n’a «pas de motifs raisonnables de croire» qu’il se soit placé en conflit d’intérêt quand il s’est opposé au prolongement de l’autoroute 40 dans sa circonscription en commission parlementaire. Sa conjointe et lui ont reçu le prêt de 55 000$ de la part du maire Émile Loranger seulement un mois et demi plus tard, fait valoir la commissaire, Ariane Mignolet.

De plus, l’opposition du député caquiste au prolongement de l’autoroute 40 était connue depuis l’automne 2016, souligne-t-elle.

Conflit d’intérêts permanent

Mais Jean-François Lisée souligne que la décision dévoilée hier porte uniquement sur l’opposition du député au prolongement de l’autoroute dans sa circonscription. Le potentiel de renvoi d’ascenseur demeure. «Cette situation de conflit d’intérêts va être permanente tant que M. [Loranger] est maire, ou est une force politique, dans L’Ancienne-Lorette», dit-il.

Pour cette raison, «on va toujours se demander s’il est redevable au principal maire de sa circonscription», estime le chef péquiste. «C’est pourquoi il ne devrait pas être candidat de la CAQ», affirme-t-il, tout comme il l’avait fait au début du mois, quand l’affaire avait été révélée.

M. Lisée souligne que seule une lettre de la commissaire a été dévoilée par Éric Caire. «On n’arrive pas à prendre connaissance de la totalité de la décision, ce que je déplore. Je pense que, puisse qu’on est dans un débat d’intérêts publics important dans cette campagne, on devrait pouvoir lire la totalité de la décision», dit-il.

Tentative de diversion, dit Legault

Le chef de la CAQ, François Legault, a brièvement commenté mercredi soir la sortie de son député, qui s’estime blanchi par la commissaire. Le ministre libéral François Blais, qui avait déposé la plainte à la Commissaire à l’éthique, « s’est fait retourner comme une crêpe », selon M. Legault. Il a prédit le même sort au député Jean Habel, qui a porté plainte à l’Ordre des comptables professionnels agréé pour des commentaires du chef caquiste sur les impôts latents de Philippe Couillard.

« Que les libéraux arrêtent. Je veux dire... Bien oui je suis content, mais en même temps je ne suis pas content de voir les libéraux essayer de faire de la diversion, a dit M. Legault. C’est une triste fin de régime qu’on vit actuellement avec M. Couillard. »

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon