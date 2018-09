Boucherville: l’ex-patron du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois est épinglé par l’UPAC

BOUCHERVILLE | Soupçonné de détournements de fonds et visé par une enquête depuis plus de deux ans, l’ancien patron d’un organisme lié à la Ville de Boucherville s’est fait passer les menottes par les enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) jeudi matin.

Marc Girard fait désormais face à des accusations d’abus de confiance, de fraude, de fabrication et usage de faux, de possession de biens criminellement obtenus et de méfait concernant des données.

Les crimes reprochés à l’ex-dirigeant du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois auraient eu lieu sur une période de près de neuf ans, soit entre novembre 2007 et août 2016, au moment de son congédiement.

Girard avait été embauché en 2005 à titre de directeur général du centre multifonctionnel, situé sur la rue Lionel-Daunais.

La gestion de l’endroit est assurée par un organisme à but non lucratif (OBNL) depuis son ouverture, en 2002.

L’OBNL est quant à lui chapeauté par un conseil d’administration que dirigeait Marc Girard avant d’être congédié le 31 août 2016.

Peu de temps avant, la Ville de Boucherville – qui possède le centre en plus d’en être la principale locataire et utilisatrice – avait remarqué plusieurs irrégularités dans la gestion du centre multifonctionnel et avait déposé une plainte officielle à la police de Longueuil.

L’arrestation de Marc Girard a eu lieu un peu plus de 24 mois après le dépôt de la plainte.

Par ailleurs, le montant total de la fraude alléguée n’a pas été révélé par les autorités.