CASEY Johanne



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 septembre 2018, à l'âge de 62 ans et 6 mois, est décédée madame Johanne Casey, fille de madame Claudette Berthelot et de feu monsieur Yvon Casey (Raymonde Tremblay). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 29 septembre 2018, de 13h à 15h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon le même jour à 15h30. Elle laisse dans le deuil sa fille adorée Geneviève (Nicolas Marrant). Elle était la grand-maman de Félix et Victor Marrant. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: Gina (Marc Gobeil), Lise (Jean-François Hébert), Benoît et Marie-Ève; le père de sa fille Gilles Bédard (Carole Ménard); ses neveux et ses nièces: Jean-Philippe, Kévin, Cynthia et Sandy; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Spécialement: Suzanne Mailly, Hélène Audet, Christiane Berthelot et Alain Légaré. La famille remercie le personnel des soins palliatifs d'Hôpital Hôtel-Dieu-de-Québec pour les bons soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU- Hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.