CARON, Raymond



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 16 septembre, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé M. Raymond Caron, époux de Dame Louise Brown. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Benoît, Bruno (Sophie Goupil) et David (Julie Thibault); ses petits-enfants: Émilie, Josianne (leur mère Solange Gilbert), Samuel et Thomas; sa sœur Marguerite (feu Guy Bureau), son frère Denis (feu Cécile Lacroix) et sa belle-sœur Louisette Létourneau (feu André Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brown: Gisèle (Jude Goulet) et Claude (Hélène Gagnon). Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs qui l'ont précédé dans la mort: Marcel, Lucia, Cécile, Madeleine, Georges, Roland, Robert, Jean-Marie, Gérard, Adrien, Jacques, Claire et Monique. Il laisse également dans le deuil des cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs amis. Un gros merci à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC La Source de Charlesbourg ainsi qu'au personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour le support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Téléphone : 418 657-5334, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.