Ce candidat libéral explique pourquoi il refuse de débattre dans une radio de l'Outaouais

Le député sortant et candidat libéral dans la circonscription de Papineau, Alexandre Iracà, a remis les pendules à l’heure, jeudi, sur Facebook, en expliquant pourquoi il a refusé de débattre dans une radio de l’Outaouais.

Cette publication est en réaction à la décision éditoriale qu’avait prise la station de radio FM 104,7, appartenant à Cogeco, la semaine dernière. Celle-ci avait seulement invité un représentant du Parti libéral et de la Coalition avenir Québec à venir débattre.

Le candidat du Parti Québécois dans Papineau, Yves Destroismaisons, avait d’ailleurs réagi par voie de communiqué.

«Le 104,7 prend-il ses décisions en fonction des sondages?», avait-il alors affirmé.

Alexandre Iraçà a mentionné deux raisons principales qui ont influencé sa décision. Il trouve que l’exclusion du Parti québécois et de Québec solidaire est antidémocratique et il juge que l’animateur du débat, Roch Cholette, «manque d’objectivité».

En août, Cholette avait d'ailleurs fortement critiqué Philippe Couillard et le Parti libéral pour avoir «poignarder» le député François Ouimet, une journée avant son investiture.

Voici le message intégral d’Alexandre Iraçà.

«Je suis en politique depuis 16 ans – 10 ans comme vice-président et président de la Commission scolaire au Cœur des Vallées et 6 ans à titre de député de Papineau. J’ai TOUJOURS accepté de participer aux débats auxquels j’ai été invité. J’ai malheureusement dû décliner l’invitation à un débat organisé par la station de radio 104,7, et ce, pour deux raisons. Tout d’abord, comme plusieurs l’ont décrié, notamment monsieur Paul Arcand, animateur à Cogeco, qui a qualifié la décision d’organiser un débat sans inviter minimalement les partis représentés à l’Assemblée nationale d’inacceptable. Je considère qu’il s’agit d’une décision antidémocratique, puisqu’il n’y a que deux partis invités. Deuxièment, l’animateur choisi pour animer le débat manque complètement d’objectivité. En effet, monsieur Roch Cholette effectue systématiquement des attaques personnelles et méprisantes. Ce genre d’individus qui manquent d’arguments logiques et intellectuels pour soutenir leurs idées utilisent des attaques personnelles et sans fondements pour parvenir à leurs fins. Ce genre de comportement est contre mes valeurs et je ne peux l’endosser. Je connais des personnes avec de très bonnes valeurs qui travaillent très fort à cette station de radio et qui contribuent aux échanges d’idées. Je crois qu’en 2018, il est possible de faire de la politique et de la radio en débattant de points de vue différents de manière respectueuse.»