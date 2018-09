Cette mère qui envoie un texto à son fils après un spectacle de Bruno Pelletier pourrait être notre mère à tous

Un Québécois a partagé le message texte que sa mère lui a envoyé après avoir assisté au spectacle de Bruno Pelletier au Théâtre du Vieux-Terrebonne cette semaine et c’est l’affaire la plus maman du monde.

Voici la missive en question, publiée sur Facebook.

Facebook

On ne sait pas pour vous, mais dans notre équipe, la réaction à la lecture a été unanime: «Ma mère aurait pu m’envoyer le même message.»

Voici pourquoi cette mère est toutes les mères :

- Il n’y a aucune ponctuation dans tout le message

- Le message texte est envoyé seulement au lendemain des événements

- Le tout est présenté comme un courriel complet: nom du destinataire et salutations d’usage en fin de message inclus.

- La présence de la mention «Je ne suis pas bonne avec l’anglais» #ClassiqueMaman

- La mère a préféré sonder son enfant plutôt qu’utiliser le moteur de recherche Google (un contact avec un humain? Bizarre)

- L'histoire se passe à un spectacle de Bruno Pelletier à Terrebonne

- Le léger flou général qui se dégage du texto. Est-ce une question? La mère attend-elle que le fils lui trouve la chanson en question? (Si oui, on imagine que c'était Creep?) Ou alors est-ce une anecdote agréable et rigolote, sans plus? Bruno Pelletier a quand même dit fucking. Bref, on ne le sait pas trop, c'est flou et on adore ça comme ça.