Coxhead sauve la mise pour les Remparts

Malgré une domination quasi-totale de la part des Remparts face aux Tigres de Victoriaville, il a fallu attendre la séance de tirs de barrage avant que les hommes de Patrick Roy finissent par s’imposer au compte de 2-1, jeudi soir, au Centre Vidéotron.

L’attaquant Andrew Coxhead a été l’unique buteur de la cinquième ronde de l’exercice alors que Dereck Baribeau a stoppé Egor Serdyuk. Ironiquement, ce même Coxhead avait failli causer la perte des siens en étant responsable d’un tir de pénalité à la faveur des Tigres à la dernière seconde de la prolongation avant que Baribeau sauve son coéquipier. Les Tigres avaient créé l’égalité avec cinq minutes à écouler à la troisième

«Le gardien était un peu sorti de son but alors j’ai voulu feinter et ça a fonctionné», a raconté Coxhead.

N’eut été toutefois du manque d’opportunisme des Remparts, qui n’ont inscrit qu’un but en 31 tirs en temps réglementaire, la rencontre se serait terminée bien avant la tenue de la quatrième période. Pierrick Dubé avait donné les devants en fin de première période en décoinçant le pointage en avantage numérique.

«Je pense qu’on a bien sorti [...] Avec 15 lancers en première période, il fallait marquer plus qu’une fois. C’est là que le match s’est joué, selon moi. On n’a pas été opportunistes autour du filet et on a peut-être manqué un peu d’exécution. Mais on apprend tous à se connaître et les gars travaillent. C’est ce qu’on veut», a analysé l’entraîneur-chef des Remparts pour qui il s’agissait d’une 350e victoire à la barre de l’équipe (2005 à 2013 et 2018).

Kurashev volé

Le Suisse Philipp Kurashev a d’ailleurs été frustré en prolongation par le gardien des Tigres, Tristan Côté-Cazenave, qui a étiré la jambière à la suite du tir sur réception de l’attaquant de 19 ans. «Un moment donné, ça va rentrer», a lancé Roy, faisant aussi allusion à d’autres séquences où son talentueux joueur n’a pas été en mesure de faire secouer les cordages.

N’empêche que le Diable en chef reconnaissait après la rencontre que ses joueurs devront se faire plus menaçants avec la rondelle. Les Remparts ont marqué sept buts à leurs trois premières rencontres.

«Il faut qu’on tire avec plus de confiance. C’est ce petit côté qu’il va falloir améliorer, mais j’aime l’intensité et il y a eu des séquences où on a dominé», a insisté le pilote québécois.

Les Tigres ont mis quelques minutes à chasser la nervosité à leur première visite de la campagne au Centre Vidéotron. La veille, l’entraîneur Louis Robitaille redoutait que le gros amphithéâtre impressionne quelques-uns de ses jeunes poulains.

«On les sentait nerveux, et même si tu essaies de leur dire, ce n’est jamais facile. Il fallait qu’ils vivent cette première fois au Centre Vidéotron. Notre indiscipline en première nous a coûté du momentum, mais plus le match avançant, plus on avait des jambes. C’est un gros point sur la route», a réagi le mentor des Tigres.

En vitesse

Les défenseurs recrues Félix-Olivier Chouinard, Félix Tremblay et Dilan Schives ainsi que l’attaquant Brandon Frattaroli étaient laissées de côté. Dans le cas des trois arrières, ils n’ont toujours pas brisé la glace dans la LHJMQ... Les Remparts s’inviteront à l’ouverture locale du Phoenix de Sherbrooke à l’occasion de leur deuxième de trois parties en autant de jours, vendredi soir, au Palais des sports Léopold-Drolet... Le Titan a offert une première victoire à son nouvel entraîneur-chef Bryan Lizotte en l’emportant 3-2 en prolongation contre Charlottetown, hier soir. Natif de Charlesbourg, Lizotte agissait comme adjoint au cours des deux saisons précédentes à Bathurst après cinq ans à la barre du Blizzard du Séminaire Saint-François...

1 F 2 Première période 1-Qué: Pierrick Dubé (1)(Huntley, Verrette) AN-17:44 Punitions: Boivin (Vic) 5:54, Gallo-Demetris (Vic) 11:24, Boivin (Vic) 16:07. Deuxième période Aucun but. Punitions: Robidoux (Qué) 5:11, Dubé (Qué) 9:24, Cormier (Vic) 13:23, Cormier (Vic) 19:25. Troisième période 2-Vic: Simon Lafrance (1)(St-Pierre, Abramov) 14:53 Punitions: Punition: Paré (Vic) 19:44. Prolongation Aucun but. Punitions: Punition: Coxhead (Qué) 5:00. Fusillade Québec gagne par 2-1. Victoriaville (1): Abramov (but), Lafrance (raté), Gallo-Demetris (raté), Di Cesare (raté), Serdyuk (raté). Québec (2): Sergeev (raté), Verrette (raté), Grouchy (but), Kurashev (raté), Coxhead (but). Tirs au but Victoriaville 5 - 5 - 6 - 2 - 18 Québec 15 - 9 - 7 - 3 - 34 Gardiens: Vic: Tristan Côté-Cazenave (PF, 0-1-0), Qué: Dereck Baribeau (G, 2-1-0) Avantages numériques: Vic: 0 en 2, Qué: 1 en 6 Arbitres: Guillaume Labonté, Jonathan Trudel Juges de lignes: Daniel Béchard, Christophe Bélair ASSISTANCE: 6 906

Année spéciale pour les frères Sévigny

La dernière année de Mathieu Sévigny dans la LHJMQ revêt d’un caractère unique. Pour la première fois depuis qu’il chausse les patins à un niveau organisé, l’attaquant de Cap-Rouge partage le même vestiaire que son jeune frère Vincent, qui en est à ses premiers pas dans le hockey junior.

« On s’entraîne l’été ensemble. On joue des matchs de hockey sur glace ensemble pour le plaisir et au niveau compétitif, c’est nouveau. C’est vraiment quelque chose de spécial et on en profite », a reconnu l’aîné de 20 ans avant le match de jeudi qu’il a raté en raison d’une légère blessure à la cheville.

Les fils de Pierre Sévigny, qui a connu une carrière professionnelle de 12 saisons, incluant 78 rencontres dans la LNH - la plupart dans l’uniforme du Canadien – sont bien plus que frères et coéquipiers pour l’un et l’autre dans le vestiaire des Tigres.

« On est à la même pension, on est souvent ensemble. On s’entend super bien. On est deux personnes différentes. Lui est plus réservé, moi je suis plus de type vocal et j’aime avoir du plaisir quand c’est le temps. On forme un bon mélange », a souligné Mathieu.

Le cadet du duo avait été repêché en deuxième ronde en 2017 par les Tigres quelques minutes après que l’équipe des Bois-Francs eut mis la main sur le joueur d’avant par le biais d’une transaction avec les Voltigeurs de Drummondville.

« Notre futur »

Même s’il porte le chapeau de recrue, Vincent Sévigny recevra beaucoup d’attention durant la saison puisqu’il sera admissible à la séance de sélection de la LNH en juin prochain, à Vancouver.

Nommé sur la première équipe d’étoiles du circuit midget AAA, l’an dernier, le jeune homme de 6 pi 3 po et 170 lb s’acclimate à merveille à son nouvel environnement, selon son entraîneur Louis Robitaille. « Il est très intelligent sur la glace et il est aussi bon en défensive qu’en offensive. On avait beaucoup de demandes pour lui l’an passé et il n’y avait aucune chance qu’on s’en départisse. Avec Sean Larochelle, il fait partie de notre futur à la ligne bleue. »

« Je veux l’aider là-dedans. Je veux lui enlever un peu de poids sur les épaules [...] Je pense qu’il va grandir de cette année-là », a renchéri le frangin.