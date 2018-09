GUILLEMETTE, Jean-Roch



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 septembre 2018, à l'âge de 83 ans et 8 mois est décédé monsieur Jean-Roch Guillemette époux de madame Jacqueline Nicole. Il demeurait autrefois à Armagh, natif de Saint-Philémon, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à lavendredi le 28 septembre 2018 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 12h.et de là, au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du salon funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Jean-Nil (Violette Boivin), feu Michel (Marielle Therrien), Lorraine (Jacques Couture), Jacques (Sylvie Nicol), Dany (Francine Audet); ses petits-enfants: Jean-Philippe, Jérôme et Julien Guillemette, Nicolas et Alexandre Guillemette, Geneviève et Myriam Guillemette, Charlyne et Andréanne Guillemette ainsi que ses 14 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Yolande (Roméo Nolet), Lucille (feu Henry Chamberland), feu Valère, Monique (feu Louis Tanguay), feu Louisette (feu Rosaire Chamberland), feu Réal, Denise (feu Raymond Chabot), Françoise (Aimé Labrecque) et feu Gustave (feu Thérèse Picard). De la famille Nicole, il était le beau-frère de: feu Desneiges (feu Léopold Aubé), feu Georgette (feu Théodore Brochu), Louisette (feu Réal Lamontagne) et Maurice (Florence Therrien). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la