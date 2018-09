BERNARD, Adrienne Proulx



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes le 17 septembre 2018, est décédée à l'âge de 92 ans et 8 mois madame Adrienne Proulx, demeurant à Québec, autrefois de Rimouski, épouse de feu monsieur André Bernard, fille de feu monsieur Alfred Proulx et de feu madame Marie-Louise Lepage. Madame Proulx a été longtemps enseignante à l'École l'Annonciation de Nazareth. La famille recevra les condoléances le samedi 29 septembre à compter de 9 h, à laet de là aux jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski, secteur de Sacré-Coeur. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Bill Kipke), Michèle (Charles Brochu), Jacques, Yves (Francine Morency), Pierre (Pierrette Nicolas) et Louise (François Côté), ses petits-enfants: Dominique, Marie-Andrée, Daniel, Émile, Élise, Marianne et Gabrielle, ses quatre arrière-petits-enfants, sa belle-soeur madame Angéline Proulx, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix par l'entremise de l'hôtesse au salon. Très sensibles à la chaleur de votre sympathie et au réconfort de votre amitié lors du décès de notre maman, acceptez l'expression de notre vive gratitude. Que sa pensée continue de nous unir.La direction des funérailles a été confiée à la