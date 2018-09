POULIN, Gisèle Rivard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 septembre 2018, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée Gisèle Rivard, épouse bien- aimée de Réjean Poulin, fille de feu Bruno Rivard et de feu Rose Anne Gignac. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille, Kathleen (Michel Plouffe), son fils Réjean jr (Geneviève Demers), ses petits-enfants: Christopher et Kimberly, ses frères: Gilles (Margot St-Onge) et Roch (Pauline Laguë), ses beaux-frères et belles-sœurs: Alberte Poulin (feu Roger Ouellette), Lise Poulin (J.L. Frenette), Céline Poulin, Marthe Poulin (Hugues Poliquin), Michel Poulin (Lise Brière), Claire Poulin (Gaétan Lecourt), Armande Lachance (feu Georges Poulin), ainsi que ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8h à 11h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier tous les membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et l'Hôpital Laval pour les bons soins et leur dévouement. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme Sclérodermie Québec. En ligne : sclerodermie.ca, par tél. : 1-844-990-6789.