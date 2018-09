VAILLANCOURT, Germaine



Au centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 14 septembre 2018, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée dame Germaine Vaillancourt, épouse de feu monsieur Edgar Croussette, fille de feu dame Adèle Thibeault et de feu monsieur Elzéard Vaillancourt. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 14h15 etLes cendres seront déposées au cimetière de St-Émile sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants : Sergine (John), Boris (Francine), Lawrence (Danielle), Marc (Yvonnette); ses petits-enfants: Mélissa (Quinn), Karine (Matthew), Manon (Pascal), Jean- François, Élisa, Geneviève (Sébastien), Stéphanie (Marc), Louis-Philippe (Kathy), Vanessa (François), Mélanie; ses arrière-petits-enfants: Katherine (Jean-François), Tyron, Rosalie, Nellie, Frédérique, Osaka, Léticia, Mollie, Edward, Charles; son arrière-arrière-petite-fille: Lexie; ses sœurs: Simone (feu Wilbrod), Cécile (Philippe), Denise ( feu Camil), Janine (Adrien). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Angéline (feu Germain), feu Robert (feu Étiennette), feu Albert (Françoise), feu Rita (Germain), feu Marcel (feu Marie) et feu Danielle (feu Adrien). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour la qualité des soins prodigués et le soutien apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél.: 418 688-0878, site Internet : www.michel-sarrazin.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.