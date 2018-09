GROS-LOUIS, Marie-Paule



À la résidence Côté Jardins, le 26 septembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Marie-Paule Gros-Louis, fille de feu dame Cécile Paquet et de feu monsieur Émile Gros-Louis. Elle demeurait à Wendake. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30,Les cendres seront déposées au cimetière de la paroisse de Notre Dame de Lorette à Wendake. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Lise Gros-Louis (Marcel), René Gros-Louis (Rita), Denis Gros-Louis (Sylvie); ses petits-enfants : Claudia, Marco, Émilie, Marie-Pier et Maxime; ses arrière- petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; elle était la sœur de feu Roger, feu Gaston et feu Jeannine; elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca, des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.