La Sûreté du Québec a réussi un beau coup de filet en retrouvant 19 tableaux patrimoniaux qui avaient été volés il y a plus de 12 ans et dont la valeur est estimée à plus de 100 000 $.

« Après toutes ces années, ma famille avait perdu espoir de les retrouver. Je ne pouvais pas espérer de meilleur cadeau », a commenté au Journal Mary Tatossian, la sœur du peintre québécois Armand Tatossian, décédé il y a six ans.

M. Tatossian, dont les œuvres ont été exposées à travers le monde, est le plus jeune peintre à avoir été admis à l’Académie royale des arts du Canada à Toronto, alors qu’il n’avait que 22 ans.

Il avait dû ranger ses pinceaux en 2007, à la suite d’un accident vasculaire cérébral.

En 2005, ses proches avaient décidé d’entreposer une soixantaine d’œuvres d’une valeur estimée autour de 400 000 $ dans un entrepôt de Vaudreuil-Dorion, en Montérégie, ainsi que des souvenirs de famille.

Photo courtoisie

L’endroit avait été loué par un partenaire de la famille, Nasir Mahboobi.

Mais l’année suivante, quand Mme Tatossian a voulu récupérer les œuvres, elle a constaté qu’elles avaient toutes été volées.

« Certaines peintures dataient de mon enfance, explique-t-elle. Il y avait des œuvres avec une grande valeur sentimentale. Ça nous a brisé le cœur. »

Rapidement, les soupçons se sont tournés vers Mahboobi. Le Service des enquêtes sur l’intégrité de l’économie [SEIE] de la Sûreté du Québec (SQ) avait ouvert un dossier, sans pour autant réussir à épingler un voleur immédiatement.

Sur internet

Les enquêteurs n’ont toutefois pas lâché le morceau. Et leur persévérance a porté ses fruits le mois dernier, quand ils ont découvert que certaines des œuvres avaient été mises en vente sur internet, notamment sur le site de petites annonces Kijiji.

Ils ont ensuite pu colliger suffisamment d’informations pour obtenir des mandats de perquisition. Les tableaux ont finalement été retrouvés dans un condo de la rue Saint-Joseph, dans l’arrondissement montréalais de Lachine.

Selon nos informations, Mahboobi a été arrêté et interrogé récemment par les enquêteurs. Il pourrait faire face à des accusations de vol et de recel.

« [Le vol d’œuvres d’art] mène à des enquêtes complexes et de longue haleine. Nous sommes contents du résultat, ainsi que de pouvoir remettre à leurs propriétaires ce patrimoine culturel », a commenté le porte-parole de la SQ Daniel Thibaudeau.

Art Alerte

Il rappelle d’ailleurs que les autorités prennent très au sérieux ce genre de crime et que le SEIE est spécialisé dans ce type de dossier. La SQ a d’ailleurs mis en place le service gratuit Art Alerte, qui diffuse régulièrement des informations sur les crimes reliés au marché de l’art.

En s’inscrivant à Art Alerte, il est possible d’obtenir des photos d’œuvres volées, des descriptions de faussaires ou encore des mises en garde sur les fraudes dans le monde de l’art.

Pour le moment, 19 des 60 œuvres volées ont été retrouvées, mais Mme Tatossian a repris espoir de récupérer celles encore manquantes.

« Si des gens sont au courant de quoi que ce soit, n’hésitez pas à contacter les policiers, dit-elle en encensant le travail des enquêteurs. Pour ma famille, ces œuvres sont des trésors, leur valeur sentimentale est énorme. »

Qui est Armand Tatossian?

Photo courtoisie