Devrais-je demander le divorce?

Il m’arrive quelque chose d’assez bouleversant. Je suis avec mon conjoint depuis 15 ans et nous avons un enfant. Nous avons toujours été un couple uni et sans histoire. Mais depuis environ deux ans, un certain désintéressement s’est installé entre nous et nos rapprochements sexuels se sont faits plus rares.

Ça ne m’inquiétait pas trop puisque je devais donner beaucoup de temps à mon travail et que mon conjoint mettait les bouchées doubles pour bâtir sa petite entreprise. Mais l’été dernier, lors d’un séjour au bord d’un lac, j’ai eu une aventure avec un de nos amis. La chose s’est répétée deux fois au cours des semaines qui ont suivi avant qu’on ne mette fin à ce qui ne nous menait nulle part puisque nous aimons nos conjoints respectifs.

J’avais besoin de sortir ça de moi pour me donner l’impression de laver ce que je ressentais comme une tache dans mon CV de femme fidèle. Ne me résignant pas à en parler avec mon conjoint craignant sa réaction, j’ai décidé d’en parler avec une amie qui nous connaît tous les deux. C’est elle qui est venue foutre encore plus le bordel dans ma vie.

Imaginez-vous qu’elle était au courant, comme plusieurs de nos amis m’affirmait-elle, que mon conjoint m’avait trompée pendant un an avec une personne proche de nous, mais dont elle a refusé de me dévoiler le nom. La chose serait terminée depuis un moment, selon elle. Donc, me dit-elle, « tu n’as pas à t’en faire, c’est un juste retour des choses ».

Mais je ne vois pas les choses comme ça du tout. Moi, j’ai rapidement eu honte de ce que j’avais fait, mais pas lui. Ça a duré un an quand même, son affaire. Comme il ne m’a jamais rien dit, je soupçonne qu’il l’aime encore. Dans les circonstances, je pense que le divorce est la seule solution. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

Puis-je vous faire remarquer que le principal intéressé dans cette affaire n’a pas été consulté ? Vous tablez sur la version des faits d’une tierce personne pour prendre une décision, alors que vous auriez tout intérêt à prendre le temps de bien analyser les enjeux. Une chose est certaine, votre vie de couple a besoin d’un ravalement de façade. Si l’un et l’autre avez ressenti le besoin d’aller voir ailleurs pour mettre un peu de piquant dans votre vie sexuelle, c’est qu’elle avait besoin d’un choc thermique.

Mais de là à penser spontanément au divorce, il y a une marge. Vous vous êtes éloignés l’un de l’autre, mais à ce qu’il semble, vous vous aimez encore. Et vous dire vos quatre vérités en pleine face pour décider de la suite de votre vie à deux me semble s’imposer actuellement. Ce genre de remise en question est normale à certaines étapes d’une vie à deux.