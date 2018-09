ROY, Georgette Perron



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 août 2018, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Georgette Perron, épouse de feu monsieur Gérard Roy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean, Pierre (Elisabeth Massé) et Micheline; ses petits-enfants: Audrey Roy, Jean-Simon Roy et Marie-Chloé Roy; ses arrière-petits-enfants: Aurély, Laurence et William; ses belles-soeurs et son beau-frère: Germaine Roy, Révérant Louis-Philippe Roy o.m.i.; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Elle est partie rejoindre ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs dans la demeure du Père., où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h. L'inhumation suivra au cimetière Mont-Marie de Lévis.