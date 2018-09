HOUDE, Marie-Claire



À l'Hôpital Ste-Anne, le 26 septembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Marie-Claire Houde, épouse de monsieur Robert Grégoire. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Madame Houde laisse dans le deuil son époux monsieur Robert Grégoire ; sa fille Kathy (Gino) ; sa belle-fille Claudette (feu Michel) ; ses petits-enfants : Kéven, Ariane, David (Florence), Joanie (Gabriel), Alexandre (Valérie), Léïla et Kathleen ; ses arrière-petits-enfants : Béatrice, Éléonore, Lucie, Amélie, Sean et Jake ; ses frères et sœurs : Lucile (feu Philippe), Odette (feu Robert), Gilles, Danielle (Jean) ; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jules (feu Micheline Houde), Jeannette (feu Arthur), Bernadette (Jean-Baptiste), Léo (feu Louisette) et Rachelle (feu Henri) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Michel et de feu Gaétan ; la sœur de feu Jean-Claude (feu Dolorès) et de feu Marielle (feu Gilles) ainsi que la belle-sœur de feu Roméo (feu Madeleine) et de feu Maurice (feu Thérèse). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré qui a pris soin de Marie-Claire, tout spécialement au Dre Caroline, Christine Picard, ainsi que Nancy Lachance pour leur dévouement et les bons soins prodiguées. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0