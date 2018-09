CARRIER, Michel



À la suite d'un accident, est décédé le 17 septembre 2018, à l'âge de 62 ans, monsieur Michel Carrier, conjoint de madame Céline Bellavance, fils de feu Lionel Carrier et de feu Irène Samson. Il demeurait à Sainte-Claire. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Yvon (Nicole Dubé), Jeannine (Miville Fradette), Réjeanne (Serge Lessard), Clément (Lucie Dufresne), Suzanne (Louis Fontaine), Johanne (Jean Allen) et Richard (Nathalie Vallières); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bellavance : Michel (Carole Guay), Carole (Michel Nadeau), Chantal (Michel Moreau), Alain (Danielle Chouinard) et Martin (Monique Boisvert); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins intensifs, module D, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dédié à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (https://www.fondationduchuq.org/index.php).La famille vous accueillera aule vendredi 28 septembre de 19h à 22h et le samedi 29 septembre à compter de 9h.