On n'est pas surpris par l'identité du premier gars célibataire qui a été éliminé à XOXO

ATTENTION : LE CONTENU SUIVANT CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS DE L'ÉMISISON XOXO DU 3 OCTOBRE

Si vous avez écouté les derniers épisodes XOXO disponibles pour les abonnés mobile Vidéotron, vous savez déjà qu’il y a eu une élimination de gars et qu’un certain influenceur a dû plier bagage et rentrer chez lui.

Après mûres réflexions et discussions avec les conseillers, les filles ont choisi les gars qu’elles souhaitaient absolument garder dans le jeu. Au final, c'est Cary, Olivier et Elisabetta qui ont tranché.

C’est Mike, mannequin de romans érotiques, influenceur fitness et amateur de la «Califournie» qui a été le premier gars à se faire jeter dehors du penthouse et du même coup, de la vie XOXO.

Voici 6 choses qui ont (peut-être) mené Mike à sa perte

1. Quand il a éliminé la seule personne qui le trouvait correct

On se souvient que Kassandra était complètement pâmée sur Mike. Ce dernier ne l’a malheureusement pas «backé» lors des premières éliminations des filles. Mauvaise stratégie!

2. Sa stratégie poche

Parlant de mauvaise stratégie, Mike s’est mis plusieurs fois dans le trouble, notamment quand il a choisi de faire une activité avec le groupe d’Elisabetta, alors qu’il savait que la plupart des filles dans le groupe ne l’appréciaient pas trop, trop.

2. Son manque flagrant d’humilité

Lors de l’événement glamour organisé par Elisabetta, Mike a révélé avec prétention qu’il était un habitué des tapis rouge et des événements «jet-set».

Il a mentionné à plusieurs reprises et de façon très peu subtile son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. «Je voulais que les filles apprennent à me connaître au lieu qu’elles se disent que je suis l’influencer à 740 000 followers.»

Ok Mike.

4. Quand il a avoué à Léanne qu’il n’aimait pas les blondes... alors qu’elle est blonde

Au pire, ne lui dis pas à elle? Voyons!

5. Son look à la «Magic Mike» n’a pas séduit les filles

On n’a rien contre Channing Tatum, mais le look semble ne pas avoir impressionné les filles des différents groupes.

6. Quand il a dévoilé ce qu'il faisait pour qu'une fille se sente spéciale en sa compagnie

«Comment je fais? Ben je suis moi-même. Honnêtement la fille se sent spéciale juste par le fait que je m’intéresse à elle, pis comment je la traite. »

