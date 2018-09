En croisière sur le fleuve à 99 ans

Une Québécoise âgée de 99 ans est partie en croisière jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine et espère voir des baleines et manger du homard.

Madeleine Bernier-Fréchette a quitté vendredi le port de Montréal en bateau de croisière. D’ici dimanche, elle espère apercevoir des baleines à Tadoussac, manger des fruits de mer à Havre-Saint-Pierre et observer les beaux couchers de soleil des Îles-de-la-Madeleine.

Elle a déjà visité l’Est-du-Québec quand elle était plus jeune, mais jamais à bord d’un bateau sur le fleuve Saint-Laurent.

« C’est une autre chance que me donne la vie », a lancé celle qui aura 100 ans en avril.

Mme Bernier-Fréchette est accompagnée de son fils âgé de 67 ans, François Fréchette.

« Je vais manger du homard et des huîtres. J’aime ça, je m’enthousiasme facilement », a-t-elle exprimé avant son départ.

En bonne santé

Même si elle n’a pas d’inquiétudes quant à sa santé, Mme Bernier-Fréchette a cependant pris une assurance annulation avant ce périple.

« On ne sait jamais, je pourrais tomber malade. Mais je suis au Québec, donc ça me sécurise », a ajouté celle qui a eu trois garçons, trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.

Mme Bernier-Fréchette, qui habite toujours son domicile de Repentigny, a également pris soin d’apporter des sachets de sel fin, si jamais elle souffre de crampes pendant la nuit.

Durant la croisière, trois jours seront consacrés à un séjour aux Îles-de-la-Madeleine. Il y aura également une escale en Gaspésie.

Exceptionnel

Le responsable du département des réservations des Croisières CTMA, compagnie avec laquelle la dame vit cette aventure, affirme qu’il est exceptionnel de voir des clients de cet âge.

« On sait l’âge de nos passagers seulement s’ils prennent l’assurance, mais c’est très rare que nos passagers soient aussi âgés », a affirmé Jacky Poirier.

Mme Bernier-Fréchette raconte par ailleurs ses voyages dans un carnet depuis 1942. Elle a visité une trentaine de pays, dont la Russie, l’Angleterre, la Chine, l’Italie, l’Argentine et le Japon.

Elle a cependant ralenti le rythme, étant allée deux fois en France depuis 25 ans. Elle a fait une centaine de voyages à l’étranger au cours de sa vie.

« J’y retournerais à 100 ans si je gagnais le gros lot. Mais ça coûte très cher d’assurances en pays étrangers à mon âge, a ajouté Mme Bernier-Fréchette. C’est quelque chose pour moi de faire mes bagages pour ce voyage. »