Encore des problèmes informatiques pour voter

Le vote par anticipation s'est terminé aujourd'hui comme il avait commencé la semaine dernière, avec des problèmes informatiques et du temps d'attente allant jusqu'à 45 minutes à certains endroits.

« C'était vraiment le bordel à l'intérieur. C'était tout petit. Certains devaient s'enregistrer sur la liste électorale pour ensuite retourner faire la file pour voter », mentionne Nicole Landry qui a attendu au moins une trentaine de minutes au bureau du directeur de scrutin de la circonscription de Rosemont.

Lors du passage du Journal, une vingtaine de personnes attendaient encore patiemment à l'extérieur, sur le trottoir de la rue Bélanger, pour entrer dans le local exigu.

Sur le campus de l'Université McGill, certains étudiants ont rebroussé chemin après avoir été informés des retards importants pour aller faire une croix sur leur bulletin de vote en milieu d'après-midi en raison des problèmes informatiques.

Troisième fois

Depuis le 21 septembre, ouverture des bureaux de scrutin par anticipation, il s'agissait d'un troisième pépin important pour Élections Québec.

Dès le début vendredi dernier, un redémarrage du système centralisé qui contient notamment les listes électorales avait été nécessaire en raison « d'un fort achalandage ».

Mercredi, c'est une panne interne généralisée qui a forcé les directeurs de scrutin à vérifier les listes par téléphone toute la journée pour permettre à quelque 57 000 personnes de voter.

Le problème avait été tel que le directeur général des élections avait prolongé de deux heures la plage horaire disponible aujourd'hui.

Toutefois, en matinée, un nouveau redémarrage des serveurs a été nécessaire.

« Par prévention, nous avons arrêté le système une vingtaine de minutes. À certains endroits, il y a eu des délais plus long », explique Nathalie Pitre, directrice des communications d'Élections Québec.

Puis, en milieu après-midi, l'organisme a été forcée de reprendre l'opération.

« Il y a un plus fort achalandage cette année pour voter directement au bureau du directeur de scrutin que par le passé, et on est satisfait de cela, ajoute-t-elle. Mais, c'est déplorable. On n'organise pas des élections pour que ce soit compliqué pour les gens de voter. »

Le taux de participation frôlait déjà les 17 % jeudi matin avant l'ouverture des bureaux, alors qu'il était d'un peu plus de 19 % il y a quatre ans.

Puisque plusieurs votent hors comté, notamment sur les campus scolaires, le recours aux listes électroniques est primordiale.

Pas de problème pour le 1er

C'est la première fois qu'Élections Québec utilise cette informatisation à grande échelle pour un scrutin provincial.

Depuis 2014, cette méthode avait été utilisée lors d'une dizaine d'élections partielles seulement.

« Il y a des batteries de tests qui avaient été faits pour supporter l'achalandage de 125 circonscriptions, mais on n'est pas à l'abri [de problèmes informatiques] », soutient Mme Pitre.

Pas d'inquiétudes néanmoins pour le scrutin du 1er octobre.

« Le jour du vote, aucune technologie n'est utlisée. Ce sont les listes électorales papier. C'est l'humain, le papier et c'est tout », explique la directrice.

Les vérifications d'inscription se feront par téléphone au besoin.