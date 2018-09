Enfin des ouvertures pour les jeunes

On a longtemps reproché au Canadien de ne pas faire confiance à ses jeunes joueurs. Quand on consulte la liste de ses choix au repêchage, on peut comprendre pourquoi. Toutefois, depuis quelques saisons, la tendance est à l’inverse.

Si Claude Julien parvient à convaincre ses patrons, Jesperi Kotkaniemi deviendra le cinquième adolescent à porter l’uniforme du Canadien au cours des six dernières saisons.

Il faut dire que dans une ligue de plus en plus jeune, le Tricolore n’a pas le choix de suivre le mouvement. De plus, quand une organisation connaît des ratés, le rang de sélection est plus élevé et aucun vétéran n’est assuré de son poste.

Donc, si le plan de l’entraîneur-chef tient, le Finlandais succédera à Alex Galchenyuk, Jacob de la Rose, Mikhail Sergachev et Victor Mete.

Mis à part pour une question d’autonomie complète ou de renégociation de contrat plus hâtive, il est difficile d’argumenter contre sa candidature. Après tout, il a été le meilleur centre de l’équipe, avec Philip Danault, au cours du camp d’entraînement. À chacun des cinq matchs qu’il a disputés, on a noté une amélioration.

Au moins à l’essai

De plus, avec sa présence, Jonathan Drouin et Max Domi pourraient jouer à leur position naturelle, à l’aile, là où ils sont le plus à l’aise et le plus efficaces.

Sa charpente de 184 livres

sur 6 pieds 2 pouces peut paraître plutôt frêle, mais jusqu’ici, elle n’a pas représenté un handicap.

« Il est calme. Jusqu’à maintenant, il fait toujours le bon jeu quand il est en possession de la rondelle. Il possède également un bon lancer », a énuméré Mete à propos de la recrue.

De toute façon, si l’état-major du Tricolore constate qu’il n’est pas en mesure de tenir son bout face aux Auston Matthews, Sidney Crosby ou Anze Kopitar (les trois premiers adversaires de l’équipe), il aura toujours le loisir de le retourner à Laval ou en Finlande au terme d’une expérience de neuf matchs sans incidence sur sa situation contractuelle.

Les conseils de Mete

D’ailleurs, Mete, qui a été en mesure de faire sa place malgré sa petite taille, y est allé du conseil suivant.

« Qu’il continue à jouer son jeu. Ce qu’il fait a un impact, donc s’il peut continuer sur cette voie, il connaîtra du succès. »

Toutefois, l’Ontarien reconnaît que la situation de son coéquipier est quelque peu différente. D’abord, parce qu’il n’évolue pas à la même position. Ensuite, parce qu’il n’avait pas eu à s’adapter au hockey nord-américain comme Kotkaniemi doit le faire depuis son arrivée à Montréal au mois d’août.

« C’est un bon patineur, habitué de jouer sur les grandes surfaces. Là-bas, il avait plus d’espace pour exploiter sa vitesse. Ici, tu dois déjà savoir quoi faire avec la rondelle avant même de la recevoir. Mais, jusqu’ici, il se débrouille bien. »

La filière finlandaise

L’an dernier, la mère de Mete avait emménagé à Montréal pour appuyer son fils dans cette nouvelle étape de sa vie. Il est encore trop tôt pour savoir quel est le plan de la famille Kotkaniemi.

« S’il a des questions, il peut venir me voir sans hésiter. Je suis celui qui est le plus près de lui en âge, je suppose qu’il sera plus confortable de venir me voir », a lancé le jeune défenseur.

À moins qu’il ne préfère se confier à l’un de ses compatriotes. À ce niveau, la filière finlandaise est déjà bien nantie avec les Antti Niemi, Arturri Lehkonen et Joel Armia (également originaire de Pori).

Des ados chez le Canadien

2017-2018 Victor Mete

►19 ans ►49 matchs

2016-2017 Mikhail Sergachev

►18 ans ►4 matchs

2014-2015 Jacob de la Rose

►19 ans ►33 matchs

2013-2014 Alex Galchenyuk

►19 ans ►65 matchs

2012-2013 Alex Galchenyuk