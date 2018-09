Esteban Ocon se porte à la défense de Lance Stroll

S’il semble de plus en plus probable de voir le Québécois Lance Stroll conclure la saison avec l’écurie Williams, c’est en partie en raison de son amitié avec le pilote Esteban Ocon, celui qu’il remplacera éventuellement chez Force India.

Ocon a d’ailleurs eu des bons mots pour Stroll en publiant, jeudi, une photo des deux comparses sur les réseaux sociaux.

«Nous pouvons provenir d’un environnement différent, mais à l’intérieur, nous avons la même passion, le même esprit de compétition et le même amour pour ce sport, a écrit Ocon, dans une publication retransmise par le compte Twitter de la Formule 1. Donc, s’il-vous-plaît, soyez respectueux et montrez votre support. Il n’y a rien de facile dans la vie et nous travaillons tous durement pour être là!»

En agissant de la sorte, Ocon visait à tempérer les amateurs qui s’en prennent à Stroll, lequel est appelé à rejoindre éventuellement son père Lawrence, qui compte parmi les nouveaux propriétaires de l’écurie Force India. À ce niveau, le pilote québécois a laissé entendre à différents médias jeudi, dans les paddocks du Grand Prix de Russie, que le plan actuel était de terminer la présente saison chez Williams.

Après cette escale à Sotchi, la Formule 1 doit conclure l’année avec des courses au Japon, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et aux Émirats arabes unis.