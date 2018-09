BOUTIN, Thérèse Morin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 septembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Morin, épouse de feu monsieur André Boutin. Elle demeurait autrefois à Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Violine Rancourt), Mario (Nicole Cayen), Russell (Francine Couture), Royal (Suzanne Tanguay), Martial (Suzy Lacasse), Christian, Pierret (Daniel Roy), Nelson (Nancy Fontaine) et Andrée (Michel Roy); ses petits-enfants : Eric, Dany, Vicky, Sébastien, Bruno, Isabelle, Frédéric, Annick, Royal Jr, Michael, Audrey, Jeason et Aleeson, Jessica, Bianca, Vanessa et Kasendra Boutin, Jonathan, Kevin et Patrick Roy; ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Roland (feu Marie-Louise Deschênes), feu Eva-Rose (feu Alcide Plante), feu Madeleine (feu Philippe Boutin), feu Jean-Thomas, feu Lauréat (Alexandrine Boutin), Cécile (feu Paul-Émile Morin), feu Grégoire (Anna-Marie Boutin), Raymond, Jean-Rock (Madeleine Thomas), feu Yvon, feu Réal et de feu Clermont; la belle-soeur de la famille Boutin de feu Alphonse (feu Rose Jolin), feu Alphonsine (feu Edmond Jolin), feu Annette (feu Lucien Landry), Alfreda (feu Fernand Poulin), feu Armande (feu Fernand Lessard), feu Arthur (feu Cécile Grenier), Antonio (Violette Grenier), Alexandrine (feu Lauréat Morin), Anna-Marie (feu Grégoire Morin), Antonia (feu Joseph Bisson), Alida, feu Albertine (Maurice Bolduc), Absalon (Patricia Beaulieu), feu Albert et de Ange-Émile (feu Lise Beaudoin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.fhdl.ca/faire-un-don/).le vendredi 28 septembre de 19h à 22h et le samedi 29 septembre à compter de 10h30.