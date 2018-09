TANGUAY, Jean-Marie



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le samedi 22 septembre 2018, est décédé à l'âge de 85 ans et 6 mois, monsieur Jean-Marie Tanguay, fils de feu Antonio Tanguay et de feu Marie-Jeanne Pouliot. Il était natif de Sainte-Justine. La famille recevra les condoléances à la salle dusamedi de 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl était le frère de: feu Paul-Emile (feu Gilberte Brouillette), Sr Monique (Des Sœurs Sainte-Jeanne-d'Arc), l'abbé Gilles, feu Luc (Georgette Turcotte), feu Colette (feu Jean-Marc Lessard), feu Jacques, feu Lucille (Roland Grenier), Paulette (Gervais Tanguay), feu Grégoire (Gaétane Lamoureux), Louise (Benoit Chouinard) et Francine (Marcel Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CISSS-CA, secteur Etchemins de Lac-Etchemin pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.