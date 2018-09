CÔTÉ, Christian



Au CHU - Hôpital Saint-François d'Assise, le 16 septembre 2018, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédé monsieur Christian Côté, fils de feu madame Cécile Villeneuve et de feu monsieur Roland Côté. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h.Il laisse dans le deuil ses deux filles: Kathleen (Guillaume St-Germain) et Marie-Eve (Donald Côté); ses petits-enfants: Frédérique, Olivier et Xavier Côté; un neveu très proche Bernard Tremblay; ses frères et sœurs: Steeve, Christine, Jean-Guy, Bibianne, Louis-Marie, Diane, Réjean, Pauline, Aldey et Pierre, ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Merci au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Téléphone : 418 657-5334 Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.