PELLETIER, Carmen Lévesque



À son domicile, le 18 septembre 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Carmen Lévesque, épouse de feu M. Jacques Pelletier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs et beaux-frères: Lise (Noël Gravel), feu Colette (Jean-Yves Morin), Nicole (René Demers), Diane (Léon Bergeron), Monique, Gaétan, Roger et Francine (Alain Bourdages); de la famille Pelletier: feu Clément (Madeline Valcourt), Mathilde (Bruno Boutet), feu Maurice (Gisèle Lebel), Nicole, Candide (Jean-Guy Boulé) et Françoise (feu Yves Bélanger); une grande amie Micheline Sansfaçon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca