Il a utilisé sa mère pour faire des transactions d’initiés illégales

Un ancien haut cadre de Bell s’est caché derrière sa mère, une pauvre infirmière à la retraite du nord de Montréal, pour effectuer des transactions d’initiés illégales qui lui ont rapporté plus d’un demi-million de dollars.

Mathieu Tremblay, un actuaire de formation de 42 ans et ex-conseiller à la rémunération chez Bell, a été condamné en avril à une amende totalisant 1,1 million $ par un juge de la Cour du Québec.

Son but : profiter du rachat envisagé de l’entreprise de l’Atlantique Bell Aliant (cotée à la Bourse) par le géant des télécommunications montréalais Bell.

Tremblay a dicté à sa mère les transactions à faire, et ce, d’aussi loin que du Pérou où il passait ses vacances, et il a accaparé la totalité des bénéfices réalisés dans le compte de sa mère.

En 2012, des pourparlers entre Bell Aliant et Bell ont échoué et Tremblay a perdu 43 378 $ en tentant d’anticiper la transaction.

Mais en 2014, quand les négociations ont repris et qu’on a demandé à nouveau à Tremblay de mettre à jour ses études, il a de nouveau demandé à sa mère de l’aider. Cette fois, les gains ont été faramineux. Au total, Tremblay a fait 44 transactions dans son compte et dans celui de sa mère entre le 13 juin et le 22 juillet 2014.