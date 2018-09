La chasse gardée de Mercedes

Inauguré en 2014, le Grand Prix de Russie, aménagé sur le site des installations olympiques de Sotchi, a toujours été l’affaire de l’écurie Mercedes, qui y revendique quatre victoires consécutives.

Si Lewis Hamilton a remporté les deux premières épreuves, ses coéquipiers Nico Rosberg (2016) et Valtteri Bottas (2017) ont assuré la continuité.

Le pilote britannique, bien placé pour ajouter un cinquième titre à son fulgurant palmarès, doit être considéré comme le favori logique pour s’imposer lors de cette 16e étape du Championnat du monde de F1.

Son plus sérieux rival, Sebastian Vettel, devra mettre les bouchées doubles pour réduire l’imposant écart de 40 points qui le sépare d’Hamilton. L’Allemand n’a jamais gagné à Sotchi, quoiqu’il s’est classé second à deux reprises (2015 et 2017) à bord de sa Ferrari.

« Peu importe le contexte, a raconté Hamilton, mon but, c’est la victoire et rien d’autre. Je suis le meneur au tableau, mais je ne changerais pas la façon de me comporter. J’aime attaquer et cela me réussit. Il est trop tôt pour penser au championnat. »

Pour la première fois en quatre participations, Hamilton avait été exclu du podium au Grand Prix de Russie l’an dernier. L’occasion est belle pour lui de se racheter.

Stroll plus... confiant

Lance Stroll avoue ne pas avoir d’attentes en Russie, où il avait rallié l’arrivée au 11e rang à sa première présence l’an dernier, non sans avoir effectué un tête à queue sans gravité dès le tour initial.

Mais il prétend que ça ne peut pas être pire qu’à Singapour il y a deux semaines, où sa Williams a livré ses grands défauts. Le Montréalais, éliminé dès la ronde initiale des qualifications, avait dû se contenter de la 14e place le lendemain en course.

« Nous devrions être plus compétitifs à Sotchi, a prétendu Stroll, hier. Les lignes droites du tracé devraient nous permettre d’exploiter davantage la puissance de notre moteur Mercedes. »

Le pilote de 19 ans a néanmoins indiqué qu’il ne s’attend pas à un coup d’éclat. « Notre voiture n’a pas subi d’évolution depuis la Hongrie [fin juillet], dit-il. Il ne faut donc pas s’attendre à des miracles. »

Toujours chez Williams

Il ne se passe pas un Grand Prix sans que Stroll se fasse questionner sur son avenir en F1. Si son passage chez Force India est une certitude en 2019, il n’a toujours pas exclu la possibilité de quitter Williams avant la fin de la présente saison.

« Je ne commente pas ces rumeurs, a-t-il répondu. J’y vais une course à la fois. »

Son père, Lawrence, s’est porté acquéreur, avec un groupe de gens d’affaires, de l’équipe Force India en août dernier.

►Fernando Alonso disputera dimanche le 307e Grand Prix de sa carrière, ce qui lui permettra de rejoindre Michael Schumacher au deuxième rang de tous les temps. Le meneur à ce chapitre est Rubens Barrichello avec 323 départs en F1.

Grand Prix de Russie

16e étape du Championnat du monde de F1