La moutarde des temps modernes

Fabriquées à partir de graines de moutarde biologique, les moutardes Charpentier sont de plus en plus présentes dans l’univers de l’alimentation. Reconnu pour son savoir-faire, le propriétaire Richard Charpentier a décidé de mettre la barre un peu plus haute en proposant une moutarde tout à fait spéciale : une moutarde au bacon !

Revêtant un subtil goût de fumé, cette moutarde est le complice idéal pour les hot-dogs et les hamburgers sur le barbecue. Pour un brunch, elle accompagne aussi à merveille le jambon. Dès la mi-octobre, il sera par ailleurs possible de mettre la main chez Costco sur un magnifique coffret de moutardes signé Charpentier. Ce coffret, qui contiendra un pot de farine de moutarde et six pots de moutarde préparée (avec entre autres celle au bacon, à la truffe et aux pommes) deviendra assurément un excellent et populaire cadeau d’hôtesse et même du temps des Fêtes.