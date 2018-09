La pénurie de main-d'œuvre s'aggrave à Trois-Rivières et Bécancour

TROIS-RIVIÈRES – Les efforts déployés ces derniers mois n'y changent rien: il est toujours difficile pour les PME de recruter de nouveaux employés à Trois-Rivières et à Bécancour.

Le commissariat industriel indique que des projets économiques devant créer jusqu'à 1300 emplois sont retardés parce qu'on sait qu'on ne pourra pas pourvoir tous les postes.

Dans l'ensemble des entreprises, 600 autres postes sont inoccupés.

«Il ne se passe pas une journée sans qu'un entrepreneur ne me parle de problèmes majeurs de recrutement», a confié à TVA Nouvelles Mario De Tilly, directeur d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Au Cégep de Trois-Rivières, on indique que lorsque des entrepreneurs se pointent dans l'espoir de mettre la main sur des finissants, il est déjà trop tard. On leur conseille de plutôt remonter jusqu'aux étudiants de troisième ou de quatrième secondaire pour susciter de l'intérêt et de garantir des emplois d'été.

«Une entreprise pourrait dire: «moi, je vais offrir à tes étudiants cinq emplois d'été pendant toute la formation et on sait qu'un emploi d'été dans certaines entreprises de la région c'est plusieurs milliers de dollars», a suggéré Louis Gendron, directeur du Cégep de Trois-Rivières.

À Bécancour, une importante ferme doit se tourner vers la main-d'œuvre étrangère. Elle vient d'embaucher un Congolais et six Vietnamiens.

«On va les occuper à la porcherie et en même temps on veut agrandir», a indiqué Jean-Claude Parr de la ferme Danmarc.

Pendant ce temps, l'Atelier Action Jeunesse de Trois-Rivières, avec l'aide de Québec, met les bouchées doubles pour former des décrocheurs, notamment aux métiers en mécanique. Sitôt le stage terminé, la majorité des participants trouvent un emploi.

«On a de belles réussites», a constaté Manon Désilets, directrice du centre de formation.