La vente de seconde main préférée des vedettes a lieu ce week-end et vous ne voulez pas manquer ça

Les tripeux de chasses aux aubaines seront servis ce week-end, puisque la vente de vêtements de seconde main de Kapara Vintage est de retour et certains items sont à aussi peu que 2$. YAS!

La vente a lieu samedi et dimanche au Bain Mathieu (2915 rue Ontario E, Montréal) et une panoplie de vêtements sera offerte autant pour les femmes que pour les hommes. Ce sera littéralement une friperie géante!

Les prix se situent entre 2$ et 20$, mais selon les organisateurs, les vêtements se vendent généralement autour de 7$.

Il faut par contre se prévoir de l’argent comptant, car c’est le seul mode de paiement accepté.

Le coût d’entrée du samedi est de 5$, mais c’est gratuit le dimanche. Cela permet à l’organisation de vendre les vêtements aussi peu chers les deux jours, mais aussi de faire un don à un organisme à but non lucratif.

Cette année, la vente Kapara est au profit de l’organisme Femina Québec, venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

En plus d’avoir des nouveaux vêtements pour pas cher, on vient en aide à un organisme de bienfaisance. Quoi demander de plus?

Pas encore convaincus? La boutique Kapara Vintage est l’une des friperies chouchoutes de nos vedettes préfs comme Juliette Gosselin, Livia Martin, Ludivine Reding et Marina Bastarache!

Voici quelques petites trouvailles vraiment pas plates que vous pourriez faire ce week-end:

La friperie géante Kapara a lieu à Montréal les 29 et 30 septembre au 2915 Ontario Est, près du métro Frontenac.

