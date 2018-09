L'Aéroport a décliné l'invitation du maire

Le cabinet du maire a invité la direction de l’Aéroport de Québec à participer à sa rencontre avec American Airlines, mais celle-ci a décliné l’offre.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, et la direction de l’Aéroport de Québec se sont de nouveau interpellés hier par média interposé, alors que le maire a assuré l'avoir invitée à se joindre à la rencontre qu’il a sollicitée à Philadelphie avec un dirigeant de la compagnie American Airlines, dans l’objectif d’accroître la desserte de la métropole de la Pennsylvanie.

«Nous, on voulait qu’il y ait de l’impact. Mais ils n’ont pas voulu», a fait savoir le porte-parole du maire, Paul-Christian Nolin.

Conflit d'horaire

À l’Aéroport, la porte-parole Laurianne Lapierre, a assuré que l’organisation a décliné l’invitation en raison d’un «conflit d’horaire».

Mme Lapierre n’a pas voulu en dire davantage. Dans Le Journal hier, l’Aéroport s’attribuait le mérite de l’amélioration de la desserte de Philadelphie, cette année, et soulignait qu’elle avait elle-même partagé ses contacts chez American Airlines avec le maire.

«Ils nous ont transmis leurs contacts. On a demandé un nom et un numéro de téléphone. C’était ben du moins qu’ils nous donnent un nom et un numéro de téléphone. S’il avait fallu qu’ils disent non...» a glissé M. Labeaume.

Critiques de l'opposition

L’opposition officielle a pour sa part critiqué la mission du maire à Philadelphie par le biais de sa page Facebook.

«Régis Labeaume a décidé de passer par dessus l'Aéroport de Québec et de rencontrer la compagnie aérienne American Airlines pour augmenter le nombre de vols en direction de Québec. Pourtant il l'affirme lui même: « Un maire ne doit pas faire ça, mais je le fais», a fait remarquer l’opposition, qui continue d’exiger que le maire rende des comptes sur ses missions à l’étranger.

«Finalement monsieur le maire, quelles sont réellement les retombées de cette mission pour notre ville?» a lancé Québec 21.